Antônio CarlosMailson Santana / Fluminense

Publicado 15/01/2024 09:30 | Atualizado 15/01/2024 09:46

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, Antônio Carlos, de 30 anos, irá reencontrar três ex-companheiros de Palmeiras: Felipe Melo, Thiago Santos e Keno. O defensor falou sobre a amizade que tem com o Pitbull Tricolor e sobre a influência positiva do veterano em sua carreira e também no grupo.

"O Felipe Melo é um grande amigo, gosto muito do futebol dele, tem responsabilidade e é sério dentro de campo. Ter jogado com ele me ajuda a ter aceitado vir para cá, mas também pelos outros amigos que tenho, como Thiago Santos e Keno. Felipe Melo é um grande jogador e influência para qualquer um pela seriedade dentro de campo", contou em entrevista à FluTV.

Com passagem pela base do Fluminense, Antônio Carlos chegou a ser emprestado ao Flamengo em 2016, porém, está distante do Rio há alguns anos. O zagueiro abordou o retorno para a cidade em que nasceu.

"Sou carioca. Estou fora do Rio há bastante tempo, então parece que o calor aumentou (risos). Mas a adaptação está sendo ótima. Todos os meninos que estão treinando são ótimos jogadores e bons de lidar. Me adaptei muito bem, estou treinando bastante para que possa dar alegria à nação tricolor. Estou muito feliz mesmo. Adaptação está ótima, estou treinando forte. O calor está intenso e o treino está intenso também para que a gente possa entregar o melhor", disse.