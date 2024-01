Gabriel Pires não entra em campo pelo Botafogo desde o clássico com o Fluminense, em maio - Vitor Silva / Botafogo

Rio - O Fluminense está próximo de acertar a contratação do volante Gabriel Pires, ex-Botafogo. Segundo o site "Trivela", o Tricolor já chegou a um acordo com o jogador, que tentará rescindir com o Benfica, seu atual clube, de forma amigável.

A liberação de Gabriel Pires junto ao Benfica não deve ser um problema, já que os portugueses deixaram claro que o brasileiro não será aproveitado. Caso seja necessário, o Fluminense não descarta pagar uma pequena quantia para ter o jogador.

Gabriel Pires tem o desejo de permanecer no Rio para ficar perto da família. No fim do ano passado, o Botafogo tinha um acordo com o Benfica para renovar o empréstimo do jogador sem custos, mas o negócio foi vetado por John Textor. No caso do Fluminense, o interesse ter o volante em definitivo.

Em 2023, Gabriel Pires disputou 48 jogos pelo Botafogo, com quatro gols marcados e cinco assistências.