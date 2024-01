Arias é o motor do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Arias é o motor do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 16/01/2024 12:48

Rio - O Fluminense segue com o desejo de comprar mais 50% dos direitos federativos de Jhon Arias, um dos destaques da equipe em 2023. No entanto, o Tricolor tem esbarrado no Patriotas, da Colômbia, que tem pedido um alto valor pelo negócio. A informação é do site "ge".

Contratado em 2021, Arias custou 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época) aos cofres do Fluminense. O clube carioca sempre teve o desejo de comprar os outros 50% do jogador, mas o negócio é difícil, uma vez que não há valor fixado.

O jogo duro do Patriotas é uma estratégia. Como Arias vem sendo destaque no Fluminense e convocado frequentemente para sua seleção, o clube colombiano acredita que pode receber mais dinheiro em uma venda futura do que negociando hoje a fatia de que é dono.

Arias está de férias, mas quando voltar aos trabalhos deve receber uma valorização salarial do Fluminense. O colombiano tem contrato até o fim de 2026, e a tendência é que o vínculo seja estendido.