Jimmy Butler cumprimentou Marcelo durante jogo da NBA entre Miami Heat e Brooklyn Nets - Reprodução de vídeo

Publicado 16/01/2024 10:11 | Atualizado 16/01/2024 11:27

Marcelo deixou Madrid e foi aos Estados Unidos, durante as férias do Fluminense, e aproveitou para assistir a um jogo da NBA entre Brooklyn Nets e Miami Heat, pela temporada regular. Na primeira fileira, o lateral foi reconhecido pelo astro Jimmy Butler, do Heat, que fez questão de cumprimentá-lo.



A presença de Marcelo na partida foi destacada pelo perfil oficial da NBA: "Jimmy não podia acreditar que a lenda do futebol Marcelo estava sentado ao lado da quadra".



Jimmy couldn't believe soccer legend Marcelo was sitting courtside pic.twitter.com/qKZiM3XHZ0 — NBA (@NBA) January 16, 2024

O Brooklyn Nets também fez questão de registrar a presença ilustre e foi outro a chamar o lateral de lenda.



No fim, Marcelo viu a vitória do Miami Heat por 96 a 95, com Jimmy Butler sendo o cestinha com 31 pontos. Ele e os titulares do Fluminense têm apresentação marcada para o dia 23 de janeiro.