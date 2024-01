Davi Alves em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Davi Alves em treinamento pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/01/2024 15:28

O Fluminense acertou a renovação de contrato do zagueiro Davi Alves, jogador tratado como uma das promessas de Xerém, até o junho de 2025. O novo vínculo do defensor de 21 anos contará com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual).

Davi Alves tinha contrato válido com o Fluminense até o final do ano e, com isso, o Tricolor se movimentou para renovar o vínculo da promessa. Ele, que está no Tricolor desde os 10 anos, iniciou no futsal do clube e tem passagens pela seleção brasileira sub-17.

Na última temporada, Davi Alves foi cedido por empréstimo ao Bangu para a disputa do Campeonato Carioca. Entretanto, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, e fez apenas duas partidas pelo Alvirrubro.