André, do Fluminense, é alvo do Fulham, da Inglaterra - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/01/2024 15:01 | Atualizado 18/01/2024 16:18

Rio - O Fluminense recebeu uma proposta pelo volante André. O Fulham, da Inglaterra, ofereceu 30 milhões de libras (cerca de R$ 190 milhões) e mais bônus de 5 milhões de libras (R$ 32 milhões) pelo jogador, segundo informações do jornalista inglês Ben Jacobs.

O presidente do Fulham, Alistair Mackintosh, já tinha acertado os termos com o volante do Fluminense antes da final da Libertadores, mas restava enviar uma proposta nas condições do clube. O Tricolor desejava vender André na faixa de 30 e 35 milhões de euros.

André, de 22 anos, foi revelado pelo Fluminense. Já na categoria de base, o volante chamava atenção por ser o líder da "Geração de Ouro" de Xerém, que contava com nomes como Luiz Henrique, hoje no Real Betis, da Espanha, e João Pedro, do Brighton, da Inglaterra. O jogador subiu para o profissional em 2020.

Em 2021, André se firmou no time titular e foi eleito a revelação do Brasileirão. No ano seguinte, foi campeão carioca e eleito o melhor volante do Brasileirão. Já em 2023, foi campeão do Carioca e Libertadores, além de melhor volante em ambas competições. Ele entrou no radar de clubes ingleses como Fulham e Liverpool.

Em quatro anos como profissional no Fluminense, André soma 171 jogos, quatro gols e três assistências. Em 2023, foram 62 jogos e um gol. André foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores e do vice do Mundial de Clubes em 2023.

Caso o negócio seja concretizado com o Fulham, da Inglaterra, André se tornará a maior venda da história do Fluminense. A maior negociação da história tricolor até o momento foi o meia Gerson para a Roma, da Itália, em 2015, por R$ 17 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação da época).