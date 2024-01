Willian Bigode - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 18/01/2024 18:07 | Atualizado 18/01/2024 18:18

Rio - Willian Bigode não é mais jogador do Fluminense. O atacante, de 37 anos, rescindiu o contrato com o Tricolor e assinou em definitivo com o Santos. A rescisão e o novo vínculo foram publicados nesta quinta-feira (18) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O atacante foi contratado pelo Fluminense em 2022 após não renovar o contrato com o Palmeiras. Ele disputou 57 jogos, marcou seis gols e deu seis assistências. Ele integrou o elenco campeão carioca no mesmo ano, além de participar das campanhas da semifinal na Copa do Brasil e 3º lugar no Brasileirão.

Em 2023, Willian Bigode foi emprestado para o Athletico-PR após o envolvimento no caso das criptomoedas com os jogadores Gustavo Scarpa e Mayke, ex-companheiros de Palmeiras. No ano passado, ele atingiu as metas para a renovação automática do vínculo com o Fluminense.

Apesar da renovação automática com o Fluminense, Willian Bigode estava fora dos planos e foi emprestado para o Santos. Porém, as partes chegaram a um acordo pela rescisão do vínculo e o jogador ficou livre para assinar em definitivo com o clube paulista.