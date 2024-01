David Terans está no Pachuca, do México, e pode retornar ao Brasil, para jogar pelo Fluminense - Divulgação / Pachuca

Publicado 18/01/2024 17:23

Rio - Falta pouco para o Fluminense anunciar a contratação de mais um reforço para a temporada. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor alinhou alguns pontos com o Pachuca, do México, pelo meia-atacante David Terans, de 29 anos. A tendência é que a oficialização aconteça na próxima semana.

O Fluminense se reuniu com o clube mexicano nesta quinta-feira e as partes chegaram a um acordo sobre os valores da transferência, forma de pagamento e outras questões burocráticas. Além disso, Terans também topou a oferta salarial do Tricolor. Poucos detalhes precisam ser resolvidos antes da assinatura de contrato e da oficialização.

David Terans teve passagens por clubes brasileiros como Atlético-MG e Athletico-PR. Seu melhor momento foi no Furacão, equipe que defendeu de 2021 até o meio da temporada passada. Ele conquistou uma Sul-Americana e foi vice da Libertadores pelo clube paranaense. Além dos clubes brasileiros, o atacante, de 29 anos, também atuou por Rentistas, Danúbio e Penãrol, todos clubes uruguaios, e passou pelo Santiago Wanderers, do Chile.

Até o momento, o Fluminense anunciou três reforços: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e o meia Renato Augusto. O Tricolor está muito perto de sacramentar a contratação do meia Gabriel Pires, ex-jogador do Botafogo, e de David Terans. O clube carioca negocia com o atacante Léo Chu, do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e monitora mais um zagueiro e um atacante.