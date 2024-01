Marcão - Marcelo Gonçalves /Fluminense

Marcão Marcelo Gonçalves /Fluminense

Publicado 18/01/2024 20:40

Rio - O Fluminense está escalado para encarar o Volta Redonda, na primeira partida na temporada de 2024. Com a presença de Antônio Carlos, que fará a sua estreia pelo Tricolor, e Lelê, que fez parte do elenco no ano passado, o auxiliar Marcão levou para campo uma equipe com muitos nomes pouco conhecidos dos torcedores.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a estreia da temporada 2024, contra o Volta Redonda, na rodada de abertura do @Cariocao. VAMOS VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/WNU4Oqqdr9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 18, 2024

O Fluminense vai para campo com: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Luan Freitas, Antônio Carlos e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. As equipes se enfrentam no Raulino de Oliveira.

O clube das Laranjeiras só terá o retorno dos seus principais jogadores após o dia 23. Por conta do Mundial de Clubes, as férias do elenco tricolor, que esteve na Arábia Saudita, começaram mais tarde.