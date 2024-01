Marcão voltou a comandar o Fluminense na beira do campo após quase dois anos - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/01/2024 09:30 | Atualizado 19/01/2024 12:03

Rio - O Fluminense foi o único grande do Rio de Janeiro a tropeçar na estreia do Carioca de 2024. O atual bicampeão empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, nesta quinta-feira (18), no Raulino de Oliveira, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. O auxiliar técnico Marcão, que esteve na beira do campo novamente após quase dois anos, lamentou o gol sofrido no fim, mas ressaltou os pontos positivos.

"Nós sabemos que jogar aqui sempre foi muito difícil, ainda mais se tratando de uma equipe treinada pelo Felipe, que é um grande treinador. Na hora que levamos o gol, estávamos melhores. Foi uma fatalidade. Não fizemos nenhum amistoso, foi tudo na base do treino. O adversário está treinando desde novembro. Tiramos muitas coisas positivas", disse.

"Temos um time muito novo, forte e rápido. Conseguimos transições com posse. Queremos adaptar o mais rápido possível o que o Fernando (Diniz) faz para não fugir do que eles (jogadores) já viram. Quando ele voltar, já estarão adaptados", completou Marcão, que destacou as atuações do zagueiro Antônio Carlos e do volante Felipe Andrade.

Com o empate, o Fluminense começa o Campeonato Carioca em sexto lugar, com um ponto. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), contra a Portuguesa, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O elenco principal tricolor se reapresenta na próxima semana para iniciar a pré-temporada.