David Terans será jogador do FluminenseDivulgação / Athletico-PR

Publicado 19/01/2024 13:41

Rio - O Fluminense encaminhou, nesta sexta-feira (19), a contratação do meia David Terans, ex-Athletico-PR e que estava no Pachuca, do México. O Tricolor aguarda apenas a assinatura do contrato, que deve acontecer nos próximos dias, para anunciar o uruguaio como reforço. A informação é do “ge”.



Terans chegará ao Fluminense em definitivo, já que o Pachuca descartava um empréstimo. O time carioca topou algumas exigências, como forma de pagamento, para encaminhar o acordo. Uma dívida dos mexicanos com o meia também foi negociada.



Segundo a “Itatiaia”, para contar com Terans, o Fluminense pagará R$ 14 milhões, de forma parcelada. O valor é semelhante ao que o Pachuca desembolsou ao Athletico em 2023 para contratar o uruguaio.

Terans será o quarto reforço do Fluminense para 2024. Até o momento, o Fluminense anunciou três reforços: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e o meia Renato Augusto. O Tricolor também está muito perto de sacramentar a contratação do meia Gabriel Pires, ex-jogador do Botafogo.