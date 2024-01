Cristian Barrios atua no América de Cali, da Colômbia, desde 2023 - Divulgação / América de Cali

Publicado 20/01/2024 12:29

Ainda na busca de um atacante que atue nos lados do campo, o Fluminense sondou o América de Cali, da Colômbia, para a contratação de Cristian Barrios. Entretanto, os valores pedidos pelo clube colombiano foram considerados altos pelo Tricolor e a negociação não deve ter prosseguimento. As informações são do "ge".

Barrios surgiria como uma terceira opção após as negociações fracassadas do Fluminense com Luiz Henrique e Léo Chu. No caso do jogador revelado por Xerém, o Betis, clube detentor dos direitos do jogador, recusou duas ofertas, uma por empréstimo e outra de compra, vindas do Fluminense, e as conversas se encerraram. Já no caso do ex-Grêmio, o Seattle Sounders recusou uma proposta de compra do clube das Laranjeiras, e as tratativas também acabaram.

Revelado pelo Patriotas, clube colombiano que detém 50% dos direitos de Jhon Arias, do Fluminense, Barrios foi contratado pelo América de Cali na última temporada, onde teve considerável destaque. Em 48 jogos disputados em 2023, o ponta fez 12 gols e deu três assistências.

Apesar das três recusas, o Fluminense continuará no mercado em busca de um jogador de lado de campo. O Tricolor, entretanto, não deve fazer nenhum grande investimento, sabendo que o clube continua contando com Arias e Keno, titulares na campanha do título da Libertadores do ano passado.