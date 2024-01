O ex-Flamengo Hernane Brocador defende a Portuguesa - Divulgação / Portuguesa

Publicado 21/01/2024 10:59

O Fluminense volta a entrar em campo pelo Campeonato Carioca neste domingo, quando vai até o estádio Moça Bonita enfrentar a Portuguesa, em jogo válido pela segunda rodada da Taça Guanabara. Contra o clube da Ilha do Governador, o Tricolor encontrará um rosto conhecido do futebol carioca: o ex-Flamengo Hernane "Brocador".

O atacante foi contratado pela Portuguesa no início do ano, após defender a Brasiliense. Entretanto, Hernane quase foi jogador do Fluminense em 2018. As duas partes chegaram a negociar por uma possível chegada do centroavante, que na época atuava no Bahia e que se transferiria para o Tricolor para repor a saída de Henrique Dourado, recém-contratado pelo Flamengo.

Entretanto, as negociações não evoluíram por dois motivos: o Bahia havia pedido uma compensação financeira pela saída de Hernane, algo que o Fluminense, em grave crise na época, não tinha condições de pagar. Além disso, o atacante pediu um salário que não se enquadrava na realidade do Tricolor naquele ano. Com isso, as tratativas não evoluíram.

Em 2024, os dois se reencontram, com Hernane agora defendendo a camisa da Portuguesa. O atacante assinou contrato com o clube até o final da temporada, com o objetivo de levar a Lusa à Série C do Campeonato Brasileiro, algo que quase aconteceu em 2023.