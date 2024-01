Cris Silva em ação pelo Fluminense contra a Portuguesa-RJ, em Moça Bonita - Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 21/01/2024 19:45 | Atualizado 21/01/2024 19:46

Rio - Cris Silva sofreu com vaias na vitória do Fluminense sobre a Portuguesa-RJ por 2 a 1, neste domingo (21), em Moça Bonita, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O lateral-esquerdo retornou de empréstimo e ganhou novas oportunidades nos primeiros jogos da temporada, mas ainda sofre com o "fantasma" do desempenho em 2022.

O lateral-esquerdo foi contratado em 2022 por R$ 9 milhões junto ao Sheriff, da Moldávia. Entretanto, Cris Silva nunca foi unanimidade entre os torcedores. O jogador ficou marcado principalmente pelas falhas no jogo de volta contra o Olimpia, do Paraguai, no Defensores del Chaco, pela fase prévia da Libertadores. Em seguida, perdeu espaço após a chegada do técnico Fernando Diniz.

"Ele (Cris Silva) tem uma responsabilidade a mais porque já estava no elenco. Fez uma pré-temporada muito boa e se credenciou a ser titular. Fez um bom jogo contra o Volta Redonda. Temos que ajudá-lo da melhor forma possível. Vamos conversar com ele da melhor forma para que ele possa estar confiante no próximo jogo", disse o auxiliar Marcão.

Em 2023, Cris Silva foi emprestado para a Chapecoense. Ele disputou 31 jogos e colaborou com um gol e duas assistências no time catarinense. Já com a camisa do Fluminense, o lateral-esquerdo soma 36 jogos, um gol e uma assistência, além de ter conquistado os títulos da Taça Guanabara e do Carioca de 2022.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Audax, no Elcyr Resende, em Saquarema, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Após conquistar a primeira vitória no Carioca, o Time de Guerreiros chegou aos quatro pontos e ocupa o terceiro lugar.