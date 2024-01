Lelê marcou um dos gols do Fluminense na vitória sobre a Portuguesa - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 21/01/2024 18:01

Rio - Mesmo sem jogar bem, o Fluminense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca neste domingo (21), contra a Portuguesa, em Moça Bonita. Ainda com um time formado majoritariamente por garotos, o Tricolor superou a equipe da Ilha do Governador por 2 a 1. Lelê e Isaac marcaram os gols do Flu, enquanto Ronaldo descontou para a Lusa.



Com o resultado, o Fluminense chegou a quatro pontos no Campeonato Carioca. O clube das Laranjeiras volta a campo na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, em Bacaxá.

Logo no início, quando os times ainda esquentavam os motores, o Fluminense se aproveitou do erro na defesa da Portuguesa para inaugurar o placar. Com apenas 3 minutos, Joazi recuou mal e deu a bola nos pés de Lelê, que finalizou duas vezes para marcar.

Com o forte calor e a condição ruim do gramado, o Tricolor não conseguiu imprimir ritmo muito intenso, mas controlou as ações do jogo após abrir o placar. Sem fazer muita força, o time de Marcão chegou ao segundo gol aos 27 minutos, quando Isaac arrancou pela direita, ganhou da zaga e bateu colocado para estufar as redes. Foi o primeiro gol do garoto de 19 anos como profissional.

Do outro lado, a Portuguesa pouco ameaçou nos primeiros 45 minutos. A Lusa só conseguiu criar no fim, quando Romarinho e Breno obrigaram o goleiro Vitor Eudes a fazer boa defesa, mas não foi o suficiente para diminuir a vantagem tricolor.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense viu a Portuguesa crescer de produção e ocupar mais o campo de ataque. Em uma de suas chegadas, a Lusa diminuiu o placar com Ronaldo, que chegou na linha de fundo e acabou mandando direto para o gol, surpreendendo o goleiro Vitor Eudes.

Pior com as substituições feitas por Marcão no intervalo, o Flu tentou ficar mais com a bola após ver a Portuguesa encostar no placar, mas esbarrava na falta de criatividade de seus homens. A única chance do Tricolor no segundo tempo saiu dos pés de João Neto, que chutou forte no canto esquerdo e obrigou o goleiro Dida a fazer grande defesa.

Com muitos espaços do Fluminense na marcação, a Portuguesa quase chegou ao empate nos minutos finais. Primeiro com Anderson Rosa, que entrou tabelando na área e tirou de Vitor Eudes, mas a bola acabou passando próximo à trave direita. Depois, Ronaldo cabeceou para fora na pequena área após desvio no primeiro pau, para a sorte do Tricolor, que garantiu a vitória.

FLUMINENSE 2 X 1 PORTUGUESA

Local: Moça Bonita (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Raphael dos Reis e Fabiana Nobrega Pitta

FLUMINENSE: Vitor Eudes, Alexandre Jesus, Luan Freitas, Antônio Carlos e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho) e Arthur (Wallace); João Neto (Justen), Lelê e Isaac (Rafael Monteiro) (Kayky Almeida). Técnico: Marcão.

PORTUGUESA: Dida, Joazi (Ronaldo), Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará (Elicley); Wellington Cézar, João Paulo (Coppetti), Anderson Rosa e Romarinho; Nenê Bonilha (Leandrinho) e Patrick Carvalho (Breno). Técnico: João Carlos Ângelo.

Cartões amarelos: FLU: Felipe Andrade e Alexandre Jesus; POR: João Paulo e Nenê Bonilha

Gols: FLU: Lelê (3'/1ºT) e Isaac (27'/1ºT); POR: Ronaldo (24'/2ºT)