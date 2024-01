David Terans é o novo reforço do Fluminense - Divulgação / Pachuca

David Terans é o novo reforço do FluminenseDivulgação / Pachuca

Publicado 21/01/2024 18:30

Rio - David Terans já está no Rio de Janeiro. O meia uruguaio, de 29 anos, desembarcou neste domingo (21) no Aeroporto Internacional do Galeão, e vive a expectativa pelo anúncio oficial com o Fluminense. O jogador não escondeu a alegria pelo acerto com o Tricolor e elogiou o técnico Fernando Diniz.

"Estou muito feliz por chegar ao Fluminense. Já conheço o estilo de jogo do professor (Fernando) Diniz. O Fluminense tem jogadores de muita qualidade. Chego para aprender muito. Estou muito feliz por voltar ao Brasil, tinha o interesse de voltar. Assim que surgiu a oportunidade, topei", disse ao "ge".

"Vou me entregar ao máximo. Estou muito ansioso para conhecer meus companheiros e para trabalhar com o Diniz. É um treinador que tem um estilo de jogo muito bom para o meu jogo. Tem o Ganso, o Renato Augusto, o Felipe Melo, o Marcelo... Quero desfrutar e jogar", completou.

David Terans teve passagem marcante pelo Athletico-PR entre 2021 e 2023. Ao todo, foram 129 jogos e 31 gols, além dos títulos da Copa Sul-Americana de 2021 e do Campeonato Paranaense de 2023. Em 2022, foi vice-campeão da Libertadores. No Brasil também atuou no Atlético-MG entre 2018 e 2021.

Revelado no Rentistas, do Uruguai, Terans também teve passagens por Santiago Wanderers, Danubio e Peñarol, do mesmo país. No ano passado, o meia uruguaio defendeu o Pachuca, do México, onde não conseguiu se adaptar e optou pelo retorno ao futebol brasileiro.