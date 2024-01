André, do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/01/2024 10:00 | Atualizado 22/01/2024 10:00

Rio - Um dos destaques do elenco do Fluminense, o volante André, de 22 anos, entrou na mira de outro clube do futebol europeu. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Atlético de Madrid tem interesse na contratação do jovem e poderá fazer uma proposta em breve.

Porém, os valores pedidos pelo Tricolor tornariam a negociação difícil para os espanhóis. A publicação afirma que o clube carioca quer algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 188 milhões) e o Atlético de Madrid não estaria disposto a desembolsar esse valor no momento.

Uma possibilidade seria um empréstimo com obrigação de compra. Porém, neste caso, o clube espanhol teria que pagar ainda mais por André. O valor pularia para algo em torno de 45 milhões (R$ 241,6 milhões) e 50 milhões de euros (R$ 268,5 milhões).

Atualmente, o Fulham, da Inglaterra, aparece como maior interessado na contratação do volante. Cria de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e se tornou titular no ano seguinte. Bicampeão carioca pelo Fluminense, o volante conquistou seu principal título em novembro no ano passado: a Libertadores.