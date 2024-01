Douglas Costa - Divulgação/LA Galaxy

Publicado 22/01/2024 13:42 | Atualizado 22/01/2024 13:42

Rio - O atacante Douglas Costa, de 33 anos, é o novo reforço do Fluminense. O Tricolor agiu rápido e conseguiu fechar com o jogador que estava atuando no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele deverá assinar contrato por um ano e meio. As informações são do "GE".

O vínculo do atacante com o Fluminense terá clausulas de produtividade. Douglas Costa aceitou reduzir o seu salário após uma conversa com Fernando Diniz e com Fred. Ele já tinha acerto encaminhado com o futebol turco, mas acabou optando pelo clube carioca.

Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio e atuou por clubes importantes no futebol europeu como Juventus e Bayern. Ele fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa de 2018. O atacante estava atuando nos Estados Unidos.

O jogador, de 33 anos, é o sexto reforço do Fluminense para a temporada de 2024. O Tricolor já anunciou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires e Renato Augusto e irá oficializar em breve o meia-atacante David Terans.