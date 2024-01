Renato Augusto é o principal reforço do Fluminense em 2024 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Renato Augusto é o principal reforço do Fluminense em 2024Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 22/01/2024 15:55

Rio - As férias do elenco principal do Fluminense está chegando ao fim. A reapresentação dos jogadores que disputaram o Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita, está marcada para a próxima quinta-feira (25), às 9h (de Brasília), no CT Carlos Castilho.

O Fluminense jogou as duas primeiras rodadas do Carioca com time formado por jovens da base. O zagueiro Felipe Andrade e o atacante Lelê, que completaram as atividades na Arábia Saudita e não foram inscritos no Mundial de Clubes, realizaram a pré-temporada normalmente.

O único reforço que foi a campo no início da temporada foi o zagueiro Antônio Carlos. O goleiro Felipe Alves e o meia Renato Augusto realizam trabalho para melhorar o condicionamento físico e não foram relacionados para os jogos contra Volta Redonda e Portuguesa-RJ.

A única baixa em relação a última temporada é o zagueiro Nino, que foi negociado com o Zenit, da Rússia. O defensor já foi apresentado e treina normalmente com o elenco do time russo. André é alvo dos europeus, mas ainda não recebeu propostas e é aguardado na reapresentação.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Audax Rio, no Elcyr Resende, em Saquarema. O Tricolor deve jogar com o mesmo time dos últimos dois jogos. Já o elenco principal será trabalhado para a Recopa Sul-Americana, nos dias 22 e 29 de fevereiro.