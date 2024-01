Novo reforço do Fluminense, Douglas Costa jogou a Copa do Mundo de 2018 - Lucas Figueiredo/CBF

Novo reforço do Fluminense, Douglas Costa jogou a Copa do Mundo de 2018Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/01/2024 19:57 | Atualizado 22/01/2024 19:58

Rio - O Fluminense acertou, na tarde desta segunda-feira (22), a contratação do atacante Douglas Costa , ex-Grêmio e que disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo Brasil. Para isso, o Tricolor precisou vencer a concorrência nos bastidores com o Samsunspor, da Turquia, e outros clubes brasileiros, e teve o Super Mundial de 2025 como trunfo. As informações são do site "ge".

Livre no mercado após não renovar com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, Douglas Costa tinha acordo encaminhado para defender o time turco. O jogador de 33 anos, inclusive, estava de viagem marcada para acertar os últimos detalhes, mas o Fluminense conseguiu uma reviravolta no negócio.

Fred, diretor de planejamento, foi o primeiro a fazer contato com representantes do jogador para saber as condições do negócio. Depois, foi a vez de Fernando Diniz ligar para o atleta e explicar seus planos para ele com a camisa tricolor. Além deles, Diogo Barbosa e Lucas Calegari, ex-companheiros e amigos do atacante, também fizeram coro. A partir de então, Douglas passou a dar preferência ao Tricolor.

Ao escolher o Fluminense, Douglas Costa não priorizou o lado financeiro, e sim os objetivos de sua carreira. O Super Mundial de Clubes, em 2025, e a chance de disputar novamente a Libertadores seduziram o atacante.

Para vestir a camisa tricolor, Douglas aceitou se enquadrar na realidade financeira do clube. O valor do salário não foi revelado, mas será menos da metade do que ele recebia quando retornou da Europa ao Brasil para jogar no Grêmio, em 2021. Além disso, o jogador também aceitou assinar um contrato de produtividade, o que foi fundamental para o acerto.

Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio e atuou por clubes importantes no futebol europeu como Juventus e Bayern. Ele fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa de 2018. O atacante estava atuando nos Estados Unidos.



O jogador, de 33 anos, é o sexto reforço do Fluminense para a temporada de 2024. O Tricolor já anunciou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires e Renato Augusto e irá oficializar em breve o meia-atacante David Terans.