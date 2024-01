Marlon Santos - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 23/01/2024 17:20

Rio - Contratado pelo Fluminense no meio de 2023, o zagueiro Marlon Santos, de 28 anos, entrou em campo em 22 jogos, contribuiu na campanha do título da Libertadores, mas não se firmou como titular. Para a temporada de 2024, o defensor admitiu que seu objetivo é conquistar a vaga na zaga da equipe de Fernando Diniz.

"Eu espero de verdade (ser titular em 2024). Poder ajudar, cooperar, porque esse era meu objetivo, se o professor tiver essa ideia como pontapé inicial a gente tá feliz da vida, mas também se não tiver a gente continua feliz, vou estar sempre trabalhando pra ajudar. Ter voltado pro Fluzão é uma honra, e por tudo que aconteceu, uma satisfação enorme.", disse em participação no podcast "Charla".

Marlon está emprestado ao Fluminense até o meio de 2024. O Tricolor negocia com o Shakhtar Donetsk a renovação do seu contrato. O zagueiro reforçou que seu desejo é continuar no clube carioca.

"Meu contrato é até o fim de junho, mas eu tenho o desejo de continuar, de renovar, pelo menos até o fim do ano. Vamos ver como vai ser, mas quero pelo menos terminar essa temporada no Fluminense", disse.