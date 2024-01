David Terans é jogador do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

David Terans é jogador do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/01/2024 16:41 | Atualizado 24/01/2024 16:42

Rio - Anunciado como reforço do Fluminense nesta quarta-feira, 24 , David Terans mandou uma mensagem para os torcida. Em entrevista ao site oficial do Flu, o meia-atacante disse que os tricolores podem esperar muita dedicação e trabalho e ainda falou sobre a adaptação ao estilo de jogo do time. O uruguaio também destacou a oportunidade de jogar no Fluminense.

"A torcida pode esperar muita dedicação e trabalho sempre, me dedico nos treinos para sempre poder fazer o melhor em campo. No início, terei que me adaptar ao estilo de jogo, que é bem diferente, mas já estou acostumado ao futebol brasileiro e, com a ajuda dos meus companheiros e do treinador, que todos falaram muito bem, acho que será um desafio muito lindo e muito importante na minha carreira", disse Terans.

Revelado pelo Rentistas, do Uruguai, o jogador chegou ao futebol brasileiro em 2018 para defender o Atlético-MG. No Galo, contudo, Terans teve passagem discreta. Seu melhor momento foi no Athletico-PR, clube que defendeu de 2021 a 2023. No Furacão, ele conquistou o título da Sul-Americana e foi vice-campeão da Libertadores.

No meio de 2023, o Athletico acertou a venda de Terans ao Pachuca, do México. Após rápido período no futebol mexicano, o uruguaio foi comprado pelo Fluminense e firmou contrato válido até o fim de 2026.