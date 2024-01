Aos 19 anos, o colombiano Jan Lucumí acumula convocações para as seleções de base - Reprodução

Publicado 26/01/2024 11:35

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada 2024, a promessa colombiana Jan Lucumí já está no Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista Victor Lessa, ele desembarcou na manhã desta sexta-feira (26) para realizar exames médicos no CT Carlos Castilho e assinar contrato com o Tricolor.

O jovem chega ao Fluminense por empréstimo com opção de compra junto ao Boca Juniors de Cali, da segunda divisão da Colômbia. O clube carioca pagará cerca de R$ 500 mil pela contratação do atacante. Aos 19 anos, ele acumula convocações para as seleções de base.

A chegada de Jan Lucumí é fruto do sucesso de Jhon Arias com a camisa tricolor. O colombiano também foi contratado como uma aposta, em 2021, e, atualmente, é um dos principais jogadores do Fluminense. A Colômbia, então, se tornou um país melhor observado pela diretoria do clube.

Jan Lucumí é mais um reforço que chega ao Fluminense nesta janela de transferências. O Tricolor já anunciou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e os meias Renato Augusto e Terans. Outro que já tem acerto encaminhado com o time carioca é Douglas Costa.