Lelê fez gol nos três jogos do Fluminense no Campeonato Carioca de 2024 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/01/2024 14:15

Vice-artilheiro em 2023, com 12 gols pelo Volta Redonda, o que o fez ser contratado pelo Fluminense, o atacante tem bom início pelo atual clube em 2024, Lelê e Campeonato Carioca são uma combinação de sucesso desde o ano passado., o que o fez ser contratado pelo Fluminense, o atacante tem bom início pelo atual clube em 2024, marcando pelo terceiro jogo seguido , o que o faz ganhar pontos importantes com Fernando Diniz.

Com três gols em três jogos, Lelê é o destaque do time B, comandado por Marcão, e vem mostrando força de vontade em busca de uma virada no Tricolor. Sem espaço e fora do Mundial de Clubes de 2023, o atacante encarou como missão o pedido de Diniz para voltar antes das férias e disputar os primeiros jogos do Carioca.



"Ele pediu para que eu voltasse antes, não tinha como recusar. Agradeci e falei para ele que ia fazer o meu melhor. Trabalhei bastante, fiz uma excelente pré-temporada e estou conseguindo dar resultado em campo. Agradeço muito também ao professor (Diniz) por ter confiado em mim, acho que é uma grande oportunidade. E, graças a Deus, estou podendo fazer os gols", afirmou Lelê em coletiva.



O atacante teve início animador, mas depois não conseguiu bom desempenho no Fluminense e amargou jogos sem ser relacionado. Foram apenas dois gols marcados (contra América-MG, em abril, e Bahia, em julho) em 37 partidas, críticas da torcida e poucas chances na reta final do ano.



Acabou ficando. Ainda visto com potencial, foi comprado em definitivo pelo Fluminense e espera retribuir a confiança em 2024.

"Ao longo da temporada não desempenhei meu melhor futebol, continuei trabalhando, perdi espaço, isso faz parte. Para voltar na melhor forma, comecei a temporada bem e vou buscar melhorar a cada dia. Falei para ele (Diniz) que poderia esperar o melhor de mim e estou podendo dar resposta neste início do Carioca", disse.