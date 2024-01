Douglas Costa - Divulgação / LA Galaxy

Publicado 26/01/2024 15:34

Rio - Reforço do Fluminense para 2024, o atacante Douglas Costa, de 33 anos, é aguardado no Rio de Janeiro neste sábado. O ex-jogador da seleção brasileira deverá realizar exames e assinar contrato de um ano e meio com o clube das Laranjeiras. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Contratado pelo Tricolor, Douglas está resolvendo detalhes de logística para efetuar a mudança de Los Angeles, nos Estados Unidos, para o Rio. Ele deverá ser oficializado nos próximos dias como reforço do Fluminense para a temporada.

O atacante será a sexta contratação do clube carioca no ano. Antes deles, o Fluminense anunciou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires e Renato Augusto e o meia-atacante David Terans. O atacante colombiano Jan Lucumi também sera oficializado em breve.

Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio e atuou por clubes importantes no futebol europeu como Juventus e Bayern. Ele fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa de 2018. O atacante estava atuando nos Estados Unidos.