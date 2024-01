Jefté em ação pelo Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Jefté em ação pelo FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 26/01/2024 13:48

Tratado como uma joia em Xerém, o lateral-esquerdo Jefté está de saída do Fluminense. O Tricolor encaminhou a venda do jogador, de 20 anos, que atualmente está emprestado ao Apoel, do Chipre, para o Rangers, da Escócia. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Ainda é necessário um "sinal verde" do Apoel para que a negociação se concretize. Jefté está emprestado ao clube cipriota com contrato válido até junho, entretanto, deve ser rescindido para a realização da transferência do lateral ao Rangers. O lateral-esquerdo assinará contrato válido até junho de 2027.

Jefté sempre foi tratado como um dos maiores talentos das categorias de base do Fluminense. Campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17 com a equipe, o lateral, entretanto, nunca chegou a fazer uma partida pelo time profissional do Tricolor.

Com isso, ele foi emprestado ao Apoel para ganhar mais rodagem e experiência internacional. No clube cipriota, o lateral-esquerdo fez três gols em 19 jogos. Antes de partir para o Chipre, ele havia renovado seu contrato com o Fluminense até 2026, o que deve fazer o Tricolor ganhar uma compensação financeira do Rangers pela venda.