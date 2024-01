Lance do jogo entre Athletic Bilbao e Barcelona - Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Publicado 24/01/2024 20:18

Espanha - A participação do Barcelona na Copa do Rei chegou ao fim na noite desta quarta-feira, 24. Isso porque o time catalão perdeu na prorrogação para o Athletic Bilbao por 4 a 2 no Estádio de San Mamés, em jogo único das quartas de final da competição.

No tempo regulamentar, logo no primeiro minuto de partida, Guruzeta abriu o placar para o Bilbao. Ainda na etapa inicial, Lewandowski e Lamine Yamal viraram para o Barça. Entretanto, aos quatro do segundo tempo, Sancet deixou tudo igual no marcador.

O empate permaneceu até o fim, e a partida foi para a prorrogação. No tempo extra, os irmãos Iñaki e Nico Williams marcaram e garantiram o triunfo do Athletic Bilbao.

A COPA DO REI

Com o resultado, o Athletic Bilbao se junta à Real Sociedad e ao Mallorca como os demais classificados para a semifinal. A última vaga sairá do confronto entre Atlético de Madrid e Sevilla, que medem forças às 17h (de Brasília) desta quinta-feira.

O sorteio das semifinais acontecerá na sexta-feira, 26. Nesta fase, haverá jogos de ida (5 de fevereiro) e de volta (26 de fevereiro).