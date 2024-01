Vitor Roque no treino do Barcelona - Foto: Pau BARRENA / AFP

Publicado 24/01/2024

Rio - O Barcelona sofre por conta do prejuízo financeiro dos últimos anos. O Observatório de Futebol CIES divulgou nesta quarta-feira (24) um levantamento que comprova que o clube catalão teve saldo negativo de 631 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões) com contratações nos últimos 10 anos. O valor pode explicar a crise financeira dos últimos anos do clube.

Com prejuízo de R$ 3,4 bilhões em transferências, o Barcelona foi o pior entre 50 clubes analisados pelo Observatório do Futebol CIES. O Barça gastou R$ 6,5 bilhões em contratações e arrecadou R$ 3,3 bilhões em vendas de jogadores não formados na base. As piores negociações envolveram o meia Philippe Coutinho e os atacantes Dembelé e Griezmann.

Coutinho foi contratado pelo Barcelona por 163 milhões de euros em 2017. O brasileiro foi negociado com o Aston Villa por 20 milhões de euros em 2022. Dembelé, por sua vez, custou 135 milhões de euros e saiu por 50 milhões para o Paris Saint-Germain. Por fim, o Barça desembolsou 120 milhões de euros por Griezmann e vendeu de volta ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros.

O Barcelona não é o único que chama a atenção na lista. O Paris Saint-Germain, com prejuízo de 410 milhões de euros, aparece em quarto lugar. Outros três clubes ingleses completam o top 5 de maiores prejuízos com transferências nos últimos 10 anos: Chelsea (483 milhões) em 2º lugar, Arsenal (436 milhões) em 3º e Manchester United (328 milhões) em 5º. O Lille, da França, teve o maior lucro (386 milhões).