A judoca cubana Maricet Espinosa morreu aos 34 anos - Divulgação / CPJ

Publicado 24/01/2024 17:50

Rio - Bicampeã pan-americana de judô, a cubana Maricet Espinosa morreu na última segunda-feira (22), aos 34 anos, após sofrer um ataque cardíaco durante uma operação. Em publicação nas redes sociais, a CPJ (Confederação Pan-Americana de Judô) prestou uma homenagem para a judoca, que foi chamada de "lenda" pela organização.

"É com profunda tristeza que nos despedimos de uma lenda do judô pan-americano e cubano. Maricet Espinosa, carinhosamente conhecida como 'La Mole', deixa um legado indelével. Bicampeã Pan-Americana, medalhista mundial e representante olímpica no Rio 2016. Descanse em paz, querida Maricet. Nossas condolências à sua família e ao judô cubano. Seu espírito e suas conquistas sempre perdurarão", publicou a CPJ.

Espinosa acumulou três medalhas em suas participações nos Jogos Pan-Americanos. A primeira foi um ouro em San José, na Costa Rica, em 2013. No ano seguinte, em 2014, ela esteve novamente ficou em primeiro lugar, dessa vez em Guayaquil, no Equador. A última foi em 2016, em casa, na cidade de Havana, em Cuba. Na ocasião, ela ficou com a prata.

Além disso, Espinosa competiu nas Olimpíadas de 2016, que aconteceu no Rio. Nessa ocasião, a cubana foi eliminada na segunda fase, na disputa da categoria de 63 kg, sendo eliminada por Yarden Gerbi, de Israel.