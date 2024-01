Funeral de Gigi Riva, maior artilheiro da história da seleção italiana - Reprodução/Sky Sport

Funeral de Gigi Riva, maior artilheiro da história da seleção italianaReprodução/Sky Sport

Publicado 24/01/2024 16:42

Itália - Cerca de 30 mil fãs se reuniram em Cagliari, na Itália, para o funeral de Gigi Riva, que morreu na última segunda-feira, aos 79 anos. O ex-atacante é o maior artilheiro da seleção do país, com 35 gols em 42 jogos pela seleção, e do Cagliari, com 169 gols em 319 partidas.

A multidão cercou o arredores da Basílica de Cagliari, com bandeirões e faixas em homenagem ao eterno ídolo. Torcedores do Cagliari, tradicional clube da Sardenha, exaltaram um dos maiores nomes da história do clube e símbolo da conquista do Campeonato Italiano na temporada 1969/1970.

Riva foi artilheiro três vezes da liga local e segundo colocado no prêmio de melhor jogador do mundo em 1969, além de campeão da Euro 1968 com a Azzurra e vice-campeão da Copa do Mundo de 1970 - para o Brasil de Pelé.

O ex-atacante foi tratado com suspeita de um problema cardíaco na última semana, mas não resistiu. A rodada de fim de semana do Campeonato Italiano será recheada de homenagens a um dos maiores nomes da história do futebol do pais.