Benzema em campo pelo Al-IttihadFoto: AFP

Publicado 24/01/2024 15:17

Em meio a rumores de seu desejo de sair do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o atacante Karim Benzema vem sendo monitorado por clubes europeus. De acordo com a imprensa europeia, o Manchester United demonstrou interesse na contratação do atacante francês.

Benzema surgiria como uma opção para os Red Devils após Martial sofrer uma lesão na virilha. O atacante deverá ficar afastado por 10 semanas e, na busca de um nome para substituí-lo, o jogador do Al-Ittihad surgiu como um possível alvo.

Vencedor da Bola de Ouro de 2022, Benzema vive um momento conturbado na Arábia Saudita. Apesar dos 15 gols e seis assistências nos seus 24 jogos com a camisa do clube árabe, o francês é um dos principais alvos de críticas da torcida por conta do mal desempenho da equipe.

Além disso, Benzema vive uma relação complicada internamente no clube. O francês não entra em campo desde final de dezembro e, desde então, apagou as redes sociais, faltou a reapresentação e foi excluído de uma viagem a Dubai.

Com isso, segundo a "AFP", o atacante pediu para ser emprestado do clube para alguma equipe da Europa. Segundo as informações, Benzema disse que "não consegue desempenhar seu melhor futebol no Al-Ittihad por conta da pressão". O francês, entretanto, negou tal notícia, afirmando ser "completamente falsa".