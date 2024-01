Douglas Luiz, volante revelado pelo Vasco, é um dos destaques do Aston Villa - AFP

Douglas Luiz, volante revelado pelo Vasco, é um dos destaques do Aston VillaAFP

Publicado 24/01/2024 14:40 | Atualizado 24/01/2024 14:41

Um dos destaques do Aston Villa, da Inglaterra, e atleta com passagens pela seleção brasileira, o volante Douglas Luiz, de 25 anos, entrou na mira de um dos gigantes da Premier League. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Arsenal demonstrou interesse na contratação do jogador revelado pelo Vasco.

O treinador dos Gunners, Mikel Arteta, tem o desejo de reforçar o setor do meio de campo, e Douglas Luiz, que já é um interesse antigo do clube, seria prioridade. O volante vive seu melhor momento com a camisa do Aston Villa, que ocupa o quarto lugar no Campeonato Inglês.

Além do brasileiro, o Arsenal também monitora outros jogadores para a posição. Os volantes Amadou Onana, do Arsenal, e Martin Zubimendi, do Real Sociedad, também estão na lista do Arsenal.

Revelado pelo Vasco, Douglas Luiz teve passagem pelo Manchester City e pelo Girona, antes de chegar ao Aston Villa, em 2019, em uma negociação que girou em torno de 15 milhões de libras (cerca de R$ 70 milhões na cotação da época).

Em caso de uma possível transferência, o Vasco poderá receber uma parcela, devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Douglas Luiz deixou o clube carioca em 2017, quando tinha 19 anos.