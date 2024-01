Com a camisa do Olympiacos, Rodinei entrou em campo 22 vezes na última temporada - Marilia Vasilakopoulou / Eurokinissi / AFP

Grécia - O lateral-direito Rodinei completou 50 jogos pelo Olympiacos, da Grécia. A marca do ex-jogador do Flamengo foi alcançada no último domingo, na vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Aris, pela 19ª rodada do Campeonato Grego. Perto de completar 32 anos, o titular absoluto da equipe comandada pelo português Carlos Carvalhal celebrou o bom momento.

"Poder completar 50 jogos em um time tão tradicional como o Olympiacos é um objetivo que eu comemoro bastante. Não posso deixar de agradecer à comissão técnica, diretoria, meus companheiros e aos torcedores pela confiança. Espero poder continuar ajudando o Olympiacos na busca por grandes objetivos, a começar pelo título grego", disse.

Rodinei foi contratado pelo Olympiacos no fim de 2022 e acumula bons números, além de destaque na liga local. São três gols marcados, oito assistências, e o prêmio de melhor lateral-direito da temporada 2022/2023, mesmo tendo atuado somente no segundo turno.

No último ano no Brasil, Rodinei foi peça fundamental nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, sendo titular na lateral do Flamengo.