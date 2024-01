Luciano Rodríguez comemora gol marcado no jogo da seleção uruguaia pré-olímpica - Foto: Juan Carlos Hernandez / AFP

Publicado 24/01/2024 19:28

Venezuela - Luciano Rodríguez, que despertou o interesse do Vasco na janela de transferências , teve uma atuação de destaque na derrota de virada do Uruguai para o Paraguai por 4 a 3 no Estádio Misael Delgado, em Valência. Na partida desta quarta-feira, 24, válida pela segunda rodada do Grupo B do Torneio Pré-Olímpico, o atacante marcou um hat-trick ainda no primeiro tempo.

A seleção uruguaia, cabe mencionar, vencia o Paraguai por 3 a 1 até a reta final do primeiro tempo. No entanto, aos 44 minutos, Diego Gómez descontou e botou fogo na partida.

No retorno do intervalo, aos nove minutos da etapa complementar, Marcelo Fernández acertou um bonito chute de calcanhar para deixar tudo igual marcador. Já aos 27, Diego Gómez apareceu novamente, dessa vez de falta, para sacramentar a virada do Paraguai.

AGENDA

O Uruguai volta a campo no próximo sábado, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Chile no Estádio Misael Delgado. Já o Paraguai encara o Peru no mesmo dia e local, mas às 17h (de Brasília).