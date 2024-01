Luciano Rodríguez é o artilheiro da seleção uruguaia pré-olímpica - Divulgação / federação uruguaia

Publicado 14/01/2024 10:15



O atacante Luciano Rodríguez confirmou que conversa com o Vasco para ser contratado e, inclusive, seu representante tem uma reunião agendada com os dirigentes vascaínos. O uruguaio, que disputará o Pré-Olímpico, foi oferecido e agradou

"Meu representante havia falado do interesse, mas quem está negociando é ele, para que eu venha me concentrar apenas no meu futebol. Ele me disse que vão ter uma reunião e me mantém ciente. Depois verei qual decisão tomar" afirmou Luciano Rodríguez ao BTB Sports, após o amistoso vencido pelo Uruguai sobre o Paraguai, no sábado (13).



O jogador de 20 anos, que fez um gol na goleada por 4 a 1, pertence ao Liverpool, do Uruguai, que não pretende facilitar na questão financeira e deseja entre 12 e 15 milhões de dólares (entre R$ 58,2 milhões e 72 milhões).

A diretoria do Vasco aproveita a viagem a Punta del Este, onde o elenco faz a pré-temporada, para buscar um acerto.



Luciano Rodríguez é tratado como uma das principais promessas do futebol uruguaio. O atacante foi campeão com a seleção de seu país no Mundial Sub-20, que aconteceu no ano passado e foi o autor do gol do título (1 a 0 sobre a Itália).

No Liverpool-URU, Rodríguez fez nove gols e uma assistência em 34 partidas no ano passado.