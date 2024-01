Cauã Paixão em ação pela Copinha na derrota do Vasco para o Vitória - Matheus Lima/Vasco

Publicado 13/01/2024 16:57

São Paulo - Chegou ao fim a campanha do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste sábado (13), no Estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos, pela segunda fase, o Cruz-Maltino até começou bem, abrindo o placar cedo, mas cedeu a virada e foi goleado pelo Vitória pelo placar de 4 a 1.

Classificado em primeiro no Grupo 29, com sete pontos somados, a equipe comandada por William Batista teve o direito de permanecer na sede de Guarulhos para receber o adversário do Nordeste, segundo colocado do Grupo 30, com sede na capital.

Em campo, o Vasco começou com tudo e contando com o brilho do artilheiro Cauã Paixão. Logo aos 15 minutos, Paulinho cruzou pela direita e, após finalização, o goleiro Davi fez grande defesa, mas deu rebote para o centroavante, que fuzilou para abrir o placar.

Apesar da vantagem, o Cruz-Maltino mostrou desorganização e viu o Leão passear no Ninho do Corvo. O Vitória chegou ao empate aos 24 e virou aos 37 com gols do atacante Lawan, aproveitando erros de saída de bola e marcação em jogada aérea, respectivamente.

Na segunda etapa, logo no primeiro lance, Paixão recebeu cruzamento na pequena área e perdeu oportunidade clara ao cabecear para fora. O golpe foi duro. Aos cinco minutos, na primeira investida do Vitória, Luís Miguel driblou com facilidade aproveitando o quique da bola e chutou forte, tirando do goleiro Lecce, para marcar o terceiro. Aos 10, a equipe baiana trocou passes, invadiu a área e, após cruzamento para trás, Rodrigo pegou de primeira para anotar o quarto.

Com o resultado, o Vasco foi o terceiro carioca eliminado na segunda fase da Copinha e se junta a Fluminense e Botafogo, que foram eliminados por Ituano e Novorizontino, respectivamente.