Robert Rojas jogará com a camisa 32 no VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 13/01/2024 11:25

O Vasco apresentou o mais novo estrangeiro a fazer parte do elenco. O paraguaio Robert Rojas já está com o grupo em Punta del Este e conta com os companheiros dos países sul-americanos para acelerar a adaptação ao futebol brasileiro e poder estar à disposição e em seu melhor futebol o quanto antes.



"Facilita muito mais a adaptação. Eles ajudam, guiam e explicam as coisas do clube: como é o dia a dia, o que tem que fazer... Nesse sentido facilita muito mais para que eu possa me adaptar o mais rapidamente possível", disse.



Novo camisa 32 do Vasco, Rojas terá bastante gente para falar espanhol neste início: os argentinos Vegetti e o técnico Ramón Díaz, o uruguaio Puma Rodríguez e o chileno Medel. Completa a lista de estrangeiros o francês Payet e os também argentinos Capasso e Orellano, que ficaram no Rio para o início da Carioca.



Medel como exemplo



Entre todos os sul-americanos no grupo, o zagueiro já tem um para seguir em especial. Afinal, Medel vem jogando na mesma função que ele e, pela experiência de 36 anos, é uma referência para a posição.



"Eu me identifico com Medel. Somos zagueiros e tenho muito a aprender com ele. É um jogador muito experiente e, com o passar dos dias, vou aprender muita coisa com ele porque é um exemplo a ser seguido. Jogador muito bom, que sempre treina da melhor maneira e conversa com os mais jovens. É um capitão respeitável e espero aprender muito com ele", disse.

Mais de uma função no Vasco

Rojas também se colocou à disposição de Ramón Díaz para fazer mais de uma função. Assim como fez no River Plate, ele acredita que também pode ser útil se o treinador precisar de um lateral-direito.



"Não tenho nenhum problema (em jogar). Dá quase no mesmo. Estou sempre disposto a dar o meu melhor, seja em qual posição que estiver: zagueiro ou lateral. O que eu quero é estar sempre à disposição", completou.