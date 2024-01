Gabriel Pec não participa da pré-temporada do Vasco porque está treinando com a seleção brasileira pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Gabriel Pec não participa da pré-temporada do Vasco porque está treinando com a seleção brasileira pré-olímpica Joilson Marconne / CBF

Publicado 13/01/2024 13:12

se despede do clube e da torcida. Revelação cruz-maltina e um dos poucos a se salvar em 2023, o atacante está com a seleção pré-olímpica na Granja Comary e não participa da pré-temporada em Punta del Este. Gabriel Pec está por detalhes para deixar o Vasco a caminho do Los Angeles Galaxy , dos Estados Unidos, e já. Revelação cruz-maltina e um dos poucos a se salvar em 2023, o atacante está com a seleção pré-olímpica na Granja Comary e não participa da pré-temporada em Punta del Este.

"Quero agradecer o carinho que venho recebendo, sei que eles me criticaram bastante, mas as críticas foram para eu evoluir. Sei que lá no fundo sempre tiveram carinho por mim. Sobre a torcida do Vasco, não tenho palavras. Cada jogo é uma emoção diferente. Fico muito feliz pelo carinho que estou recebendo e quero dizer que amo muito o Vasco, amo muito a torcida vascaína", afirmou Pec em entrevista ao site 'ge'.



O jogador de 22 anos confirmou a negociação bem avançada e relembrou toda a sua passagem pelo clube, desde que era uma criança, até a melhor temporada da carreira.



"Não está 100% definido, mas fico muito feliz. Cheguei ao clube com oito anos, então tenho um carinho imenso, imenso pelo Vasco e pela torcida. Eu vivi grandes momentos, tanto na base quanto no profissional. Continuei batalhando e, graças a Deus, pude fazer um grande ano de 2023 e dar muita alegria aos torcedores", completou.



Com a venda de Pec ao LA Galaxy, o Vasco receberá 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48,9 milhões). Entretanto há bonificações que podem elevar o valor a R$ 56,3 milhões.