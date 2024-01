Cuéllar já trabalhou com Ramón Díaz no Al-Hilal - Divulgação / Al-Shabab

Publicado 12/01/2024 18:35

O Vasco voltou a demonstrar interesse na contratação do volante Gustavo Cuéllar, ex-jogador do Flamengo. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o nome do colombiano foi aprovado pela diretoria e pela comissão técnica do Cruz-Maltino, e agora depende do parecer da 777 Partners.

Cuéllar, que atualmente defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita, se animou com a possibilidade de trabalhar novamente com Ramón Díaz, seu treinador na época do Al-Hilal. O colombiano, inclusive, estaria disposto a aceitar uma redução salarial em relação com o que ele recebe no futebol árabe.

Cuéllar já esteve na mira do Vasco no ano passado, após sua saída do Al-Hilal. O Cruz-Maltino teve a concorrência do Corinthians no futebol brasileiro, entretanto, o colombiano preferiu permanecer no futebol árabe. No Al-Shabab, ele fez um gol em 23 partidas disputadas.

O colombiano retornaria ao futebol carioca após cinco anos do fim de sua passagem no Flamengo. Ele atuou no Rubro-Negro entre 2016 e 2019, e era muito querido pela torcida por conta de sua raça dentro de campo. Ao todo, ele fez 167 com a camisa do clube da Gávea, tendo feito dois gols e duas assistências.