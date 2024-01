Paulo Roberto jogou no Vasco no fim da década de 70 - Reprodução de internet

Publicado 12/01/2024 16:46

O ex-atacante do Vasco Paulo Roberto morreu na madrugada desta sexta-feira (12), aos 71 anos. Com passagens por Fluminense de Feira de Santana-BA, Volta Redonda, Vitória-ES, Goiás, Rio Branco-AC e Desportivo Itália, da Venezuela, ele jogou no Cruz-maltino com Roberto Dinamite, Abel Braga e Paulo Cesar Caju, no fim de década de 70.



Paulo Roberto lutava contra um câncer no fígado e vivia em Feira de Santana, sua cidade natal e onde será enterrado no sábado (13).



Revelado pelo Fluminense de Feira, o atacante chegou ao Vasco em 1975, foi emprestado ao Volta Redonda no ano seguinte e ao Vitória-ES, em 1977, e ficou outros três anos no Cruz-Maltino, saindo em 1980.



Paulo Roberto encerrou a carreira em 1985, na Venezuela.