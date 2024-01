Pedro Ortega é patrocinador e diretor do projeto de basquete do Vasco no NBB - Reprodução/Redes sociais

12/01/2024

Rio - Fundador da empresa "Ortega Tips", focada em apostas esportivas, e diretor do projeto de basquete do Vasco, Pedro Ortega foi suspenso por quatro meses pela Comissão Disciplinar da Liga Nacional de Basquete (LNB) por publicação criticando a arbitragem do Novo Basquete Brasil (NBB) após derrota do Cruz-Maltino para o Pinherios, no dia 13 de dezembro. O gestor também foi multado em R$ 5 mil por divulgar uma aposta em seu perfil oficial envolvendo o clássico com o Botafogo, no dia 5 de novembro.

Na ocasião que provocou o gancho aplicado pela Liga, a equipe carioca deixou o Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, na sede do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, questionando decisões do trio de arbitragem formado por Fabiano Huber, Douglas Lamp De Jesus e Gabriel Felipe Souza Sales. O caso cabe recurso.

Pedro Ortega desembolsou cerca de R$ 1,5 milhão para o projeto do R10 Score Vasco da Gama sair do papel no início do segundo semestre de 2023. A empresa, que acompanha o nome do clube na franquia do NBB, foi idealizada pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e Lucas Tylty, apostador profissional, com um sistema de análise de dados e informações voltados à pratica dos investimentos no mundo do esporte.

Sobre a punição aplicada, Ortega, nas redes sociais, criticou a decisão da Comissão Disciplinar lembrando a suspensão de Nicolás Copello, ex-Minas, que levou 10 jogos de suspensão por um caso de racismo.

"A minha punição eles querem dar maior do que um caso de racismo comprovado pela Liga. Uma coisa que, em 2024, dentro do nosso país, é fora de série e eu não consigo enxergar. E o meu caso é mais grave que um caso de racismo? Hoje, minha preocupação é com a segurança da minha família, aonde até as pessoas podem ir para prejudicar minha família e minha vida pessoal. Aí você para e pensa: 'até onde vale a pena ir atrás do seu sonho?' Porque, hoje, eu tenho medo de pessoas muito maiores que eu poderem me prejudicar", disse o diretor do Vasco, em vídeo nas redes sociais.

No julgamento da última quinta-feira (11), Pedro Ortega também foi multado em R$ 5 mil por ter divulgado uma aposta esportiva envolvendo o clássico entre Botafogo e Vasco. Na cartela, o apostador indica que o Cruz-Maltino venceria o jogo marcando até 85 pontos. O Vasco ganhou por 79 a 62 dentro do Oscar Zelaya, em General Severiano, casa do Alvinegro.

A publicação contraria o artigo 9º do NBB, que proíbe atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e membros da equipe de arbitragem, além de pessoas ligadas a estes, de participarem de apostas em jogos da competição.

Sob o comando do técnico Léo Figueiró, o Vasco, em sua temporada de retorno ao NBB, ocupa a 4ª colocação com 13 vitórias em 19 partidas.