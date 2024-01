Paulinho marcou o gol da classificação do Vasco na Copinha - Matheus Lima/Vasco

Publicado 11/01/2024 17:37

Rio - O Vasco conseguiu uma classificação dramática para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Gigante da Colina venceu o Flamengo-SP por 1 a 0, nesta quinta-feira (11), em Guarulhos, e assegurou a liderança do grupo 29. Paulinho marcou o gol da vitória.

Vasco e Flamengo-SP entraram em campo buscando a classificação. Com a vitória do Macapá diante do Potyguar Seridoense, somente um garantiria a vaga na próxima fase. O Vasco precisava da vitória, enquanto o Flamengo-SP jogava pelo empate.

O duelo entre Vasco e Flamengo-SP teve clima do "Clássico dos Milhões". O primeiro tempo foi quente. O Vasco chegou com mais perigo, mas o Flamengo-SP também ameaçou. Apesar das oportunidades criadas dos dois lados, o zero permaneceu no placar após 45 minutos.

O empate classificava o Flamengo-SP. A tensão tomou conta da partida na etapa final e as equipes erravam bastante. O Vasco, no entanto, conseguiu o gol do alívio aos 26 minutos. Leandrinho fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Paulinho. Na reta final, o Flamengo-SP pressionou na base do abafa, mas não evitou a derrota e a eliminação.

Na próxima fase, o adversário do Vasco será o Vitória. O jogo está previsto para o próximo sábado (13), em horário a definir. Já o Macapá, que ficou em segundo lugar no grupo 29, enfrenta o Ibrachina, no mesmo dia.