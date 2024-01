Marlon Gomes, meia do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 11/01/2024 10:50

Rio - Após a saída de Gabriel Pec, o Vasco poderá ter outra perda de um jogador revelado na base. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, Marlon Gomes tem sido observado por clubes do futebol inglês.

O volante, de 20 anos, está na seleção brasileira sub-23, que vai disputar o pré-Olímpico deste mês. Ele irá reencontrar Andrey Santos, que também foi revelado pelo Vasco, e foi negociado com o Chelsea no fim de 2022.

O jogador se profissionalizou em 2022 pelo Vasco. Na última temporada, Marlon Gomes entrou em campo em 26 jogos e deu uma assistência. O contrato do jovem com o clube carioca vai até 2026.