Riquelme em treinamento pelo SportPaulo Paiva / Sport

Publicado 10/01/2024 16:39

Jogador revelado pelo Vasco, o lateral Riquelme foi apresentado pelo Sport nesta quarta-feira (10). Ele, que chega ao clube de Recife por empréstimo de uma temporada, comentou sobre o porquê dele não continuar no Cruz-Maltino para 2024.

O lateral, que teve bons jogos pelo clube em 2021 e 2022, não foi utilizado em nenhuma partida do Vasco na última temporada. Ao final do ano retrasado, ele sofreu uma lesão grave no joelho, que o tirou de muitas partidas. Entretanto, apesar de recuperado no segundo semestre, Riquelme não foi utilizado pelo Cruz-Maltino em 2023.

"Eu vinha jogando em 2022, tendo uma sequência no Vasco, mas, infelizmente, tive a lesão e fiquei oito meses fora. Hoje não sinto mais nada no joelho, parece que nem lesionei, estou muito bem e venho ajudar", iniciou Riquelme.

"Em relação à saída do Vasco, não tenho muito a comentar sobre isso. Só eu e a minha família sabemos o que passei lá. Mas, independentemente do que aconteceu lá, desejo muita sorte ao clube, ao diretor novo Alexandre Mattos que viu como a melhor opção eu respirar novos ares e feliz pela oportunidade passei e espero ajudar o Sport a fazer uma boa temporada e a conquistar o acesso à Série A", complementou.

Com passagens pelas seleções brasileiras sub-15 e sub-17, Riquelme almejou seu objetivo pessoal para 2024: voltar à Seleção olímpica e, possivelmente, disputar as Olimpíadas de Paris, que acontecem nesse ano.

"Fiquei ansioso porque o Sport é um clube muito grande, e não pensei duas vezes em ter dado o ok. O objetivo principal nesta temporada é o acesso, levar o clube de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, mas o meu objetivo pessoal é retornar à Seleção Olímpica", concluiu.

Em São Januário desde 2012, Riquelme tem 35 jogos com a camisa do Vasco. Nessas ocasiões, o lateral-esquerdo de 21 anos deu duas assistências.