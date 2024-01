Léo Jardim, à esquerda, Maicon, ao centro, e Vegetti, à direita - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 09/01/2024 18:15

Uruguai - Na tarde desta terça-feira, 9, a delegação do Vasco desembarcou no Uruguai, onde o time dará continuidade à pré-temporada. Por meio das redes sociais, o Cruz-Maltino publicou um vídeo da chegada do grupo. Confira abaixo:





Vale lembrar que o Vasco realizará no Uruguai dois amistosos, que fazem parte do torneio Série Rio Da Plata . Os adversários serão o San Lorenzo, da Argentina, no dia 18 de janeiro, e o Deportivo Maldonado, no dia 21.

VEJA QUEM VIAJOU

Goleiros: Léo Jardim, Halls, Pablo e Allan

Zagueiros: Medel, Maicon, João Victor, Léo e Rojas

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodriguez, Lucas Piton e Julião

Volantes: Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair e JP

Meias: Payet, Paulinho e Praxedes

Atacantes: Vegetti, David, Rossi, Erick Marcus, Serginho e Rayan