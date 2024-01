Técnico Ramón Díaz aposta na pré-temporada para o Vasco ter bom início de 2024 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 09/01/2024 11:30

Vasco viaja nesta terça-feira (9) a Punta del Este, no Uruguai, para seguir com a pré-temporada de 2024. Como esperado, Orellano, que

(9) a Punta del Este, no Uruguai, para seguir com a pré-temporada de 2024. Como esperado, Orellano, que pediu para deixar a SAF vascaína , não está entre os relacionados, assim como Capasso e De Lucca.

lista de jogadores pode aumentar com a possível chegada de reforços nos próximos dias, como



Com futuro indefinido, Orellano seguirá treinando no Rio e pode ser aproveitado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o Vasco usará um time alternativo, formado por reservas e jovens da base. com a possível chegada de reforços nos próximos dias, como Robert Rojas . O zagueiro, que chega por empréstimo junto ao River Plate, ainda não foi anunciado.Com futuro indefinido,nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o Vasco usará um time alternativo, formado por reservas e jovens da base.

Já Capasso e De Lucca continuam nos planos, mas, devido aos problemas físicos em 2023, ficaram no Rio para seguir com a preparação física e ganharem ritmo com os jogos no Carioca. Gabriel Pec, de saída para o Los Angeles Galaxy, e Marlon Gomes, com a seleção pré-olímpica, também ficaram fora da lista final.



Vasco disputará dois amistosos, que fazem parte do

No Uruguai, o, que fazem parte do torneio Série Rio Da Plata . Os adversários serão o San Lorenzo, da Argentina, em 18 de janeiro, e o Deportivo Maldonado, no dia 21.



Confira os relacionados do Vasco para a pré-temporada

Goleiros: Léo Jardim, Halls, Pablo e Allan

Zagueiros: Medel, Maicon, João Victor, Léo e Rojas

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodriguez, Lucas Piton e Julião

Volantes: Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair e JP

Meias: Payet, Paulinho e Praxedes

Atacantes: Vegetti, David, Rossi, Erick Marcus, Serginho e Rayan





Quem fica para jogar as primeiras rodadas do Carioca



Goleiro: Alexander

Zagueiros: Miranda, Capasso e Zé Vitor

Volantes: Barros, De Lucca e Rodrigo

Atacante: Orellano