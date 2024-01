David atuou por empréstimo no São Paulo em 2023 - Rubens Chiri / Perspectiva / São Paulo

Publicado 08/01/2024 11:21

Rio - Terceiro reforço do Vasco para 2024, David desembarcou no Rio de Janeiro na noite de domingo e revelou ansiedade para entrar em campo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, ele chega por empréstimo com obrigação de compra de 65% dos direitos econômicos por 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões) se disputar pelo menos 60% das partidas nesta temporada.

"Muito feliz pela oportunidade e jogar em um time tão gigante quanto o Vasco. Conheço bem, já vim jogar contra aqui e sei como é a responsabilidade. Temos um bom elenco e temos tudo para fazer uma boa temporada", declarou David, em entrevista ao BTB Sports.

O atacante, que foi anunciado na tarde do último domingo , é visto como uma opção para compor elenco. David, que estava emprestado ao São Paulo em 2023, é considerado versátil, já que pode atuar nas pontas ou centralizado. "Podem esperar de mim muita garra e vontade, porque temos tudo para conquistar esse ano", garantiu.

Ele começou a carreira no Vitória e tem passagens por Cruzeiro, Internacional e São Paulo. Na última temporada, em 39 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências. A tendência é que o atacante já se apresente nos próximos dias, antes da viagem do Vasco a Punta del Este, no Uruguai, onde a pré-temporada seguirá sendo realizada.