David pertence ao Internacional - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 07/01/2024 13:47 | Atualizado 07/01/2024 14:15

Rio - Neste domingo, 7, o Vasco anunciou que entrou em acordo com o Internacional pelo empréstimo de um ano de David. Ainda de acordo com o Cruz-Maltino, o atacante chegará em breve ao Rio de Janeiro para realizar exames e trâmites administrativos entre clubes e atleta.

Revelado pelo Vitória, o jogador também soma passagens por Cruzeiro e Fortaleza. O bom desempenho com a camisa do Leão do Pici chamou a atenção do Internacional, que trouxe David para 2022. No entanto, ele somou apenas dois gols e duas assistências em 39 partidas pelo Colorado.

David atuou por empréstimo no São Paulo em 2023 Foto: RUBENS CHIRI/Perspectiva/São Paulo

Em 2023, foi emprestado ao São Paulo. Com a camisa do Tricolor Paulista, o atacante marcou cinco gols e deu três assistências em 39 partidas. Lá, David sagrou-se campeão da Copa do Brasil