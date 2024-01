Da esquerda para direita: Gabriel Pec, Maicon e Jair - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 06/01/2024 13:23

Rio A pré-temporada de 2024 já começou no Vasco. Os jogadores do Cruz-Maltino se reapresentaram neste sábado, 6, e iniciaram os exames e as avaliações físicas no CT Moacyr Barbosa.

Quem também esteve presente na reapresentação foi o zagueiro João Victor, primeiro reforço do time para 2024. O jogador visitou São Januário na última sexta-feira e conheceu a história do clube . Ele deve assinar o contrato válido por cinco temporadas na segunda-feira.

