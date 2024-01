Gabriel Pec - Leandro Amorim/Vasco

Gabriel Pec Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/01/2024 19:20

Rio - Artilheiro do Vasco na última temporada, o atacante Gabriel Pec, de 22 anos, recebeu uma proposta para atuar no futebol norte-americano. O LA Galaxy deseja contar com o jovem em 2024. O Vasco gostou dos valores oferecidos. As informações são do portal "GE".

No ano passado, o Cruz-Maltino chegou a recusar um oferta do Nantes, da França, que girava em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões, na cotação da época). De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, a proposta da equipe dos EUA foi de 10,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 51 milhões).

Profissional desde 2019, Pec viveu no ano passado a sua melhor temporada no futebol. O atacante entrou em campo em 50 partidas, fez 14 gols e deu cinco assistências. Seu contrato com o Vasco vai até o fim de 2027.